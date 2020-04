Alors que la possibilité que la saison 2019/2020 n’aille pas à son terme commence à prendre l’ampleur dans certains championnats, Karl-Heinz Rummmenigge ne l’entend pas de cette oreille. Président du directoire du FC Bayern München, l’ancien attaquant de 64 ans s’est exprimé à plusieurs médias dont la Gazzetta dello Sport. Optimiste, il souhaite que la saison aille à son terme : « elle doit être complétée. Pour deux raisons : la première concerne le côté sportif, car les classements doivent être définis . Nous sommes à la 26e journée, neuf manquent, le verdict, du titre de champion aux relégations et promotions. Il y a ensuite l’aspect le plus important, l’aspect économique. Nous avons des coûts élevés, en particulier pour les salaires des joueurs. Toutes les compétitions doivent se terminer. Si cela ne se termine pas au-delà du 30 juin, nous devons continuer en juillet et à la limite également en août. »

Karl-Heinz Rummenigge estime que la reprise de la saison suivante est secondaire et qu’il faut mener à bien l’exercice actuel quitte à alléger ou modifier le prochain calendrier : « nous devons terminer la saison, c’est un devoir pour tout le monde. Avec des distinctions entre les ligues nationales et les coupes. Je suis optimiste parce que lorsque le championnat peut être terminé, la Ligue des champions peut également se terminer, parce que j’ai vu qu’ils travaillent tous sur un calendrier improvisé, car nous ne savons pas encore quand nous pourrons ou devrons recommencer. »