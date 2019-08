Présent en conférence de presse ce vendredi, Niko Kovac a été interrogé au sujet de l’intérêt des Allemands pour Leroy Sané (Man City). Mais toutes les questions ont été bloquées par l’attaché de presse du Bayern. L’entraîneur des Munichois a pu, en revanche, s’exprimer au sujet de son groupe et des éléments blessés.

« Serge Gnabry se sent mieux. Mais il est forfait pour demain. Kingsley Coman (touché à un genou) est bien. Il s’entraînera aujourd’hui et sera disponible demain. Javi Martínez doit faire face à de légers problèmes de genou. Nous devons attendre et voir. Lucas Hernandez se rendra au camp d’entraînement mardi et commencera à s’entraîner avec l’équipe ». Une bonne nouvelle pour le champion du monde 2018.

