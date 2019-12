En difficulté du côté du FC Barcelone, Philippe Coutinho (27 ans) a rejoint l’Allemagne et le Bayern Munich cet été. Un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 120 millions d’euros pour le champion d’Allemagne en titre afin de s’attacher les services du Brésilien pour plus d’une année. Le principal concerné se sent totalement focus sur la Bundesliga et sur les objectifs des Bavarois, se voyant rester dans le futur comme le rapporte Marca.

« Je suis très à l’aise. Je compte rester ici pour l’année et je suis concentré sur mon temps ici. Nous comprenons sa façon de s’entraîner (en parlant de Hans-Dieter Flick) et de bien jouer, les choses vont bien grâce à cela, tout le monde se sent important et nous sommes heureux, mais il y a beaucoup de travail à faire », a-t-il confié. Pour rappel, le milieu offensif a inscrit 3 buts et 5 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues.