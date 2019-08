En course pour réaliser le plus gros transfert de son histoire avec Leroy Sané, le Bayern Munich n’est pas assez actif sur le marché des transferts selon Robert Lewandowski (30 ans). Interrogé par Sport Bild, l’attaquant exhorte ses dirigeants à renforcer l’effectif du club bavarois.

« Même si Sané vient, nous avons besoin d’un autre ailier, Nous avons perdu trois joueurs offensifs avec Franck Ribéry, Arjen Robben et James et nous n’avons pour l’instant pas de nouvelle recrue ! Jouer toute une saison avec treize ou quatorze professionnels expérimentés, ça va être dur, explique l’international polonais dans les colonnes du journal allemand. Nous avons cinquante ou soixante matches, il ne faut pas seulement penser à la semaine prochaine mais avoir une vision sur trois, quatre, cinq ou six mois. Et pour cela nous n’avons pas assez de joueurs. » Le message est passé.

