Si le coronavirus plonge l’Europe dans l’urgence, la Chine est, elle, sur la voie de la guérison. Très peu de cas sont encore à signaler de COVID-19 et la vie peut tout doucement reprendre son cours normalement. Le football va lui aussi reprendre ses droits alors que la Chinese Super League, dont la première journée devait se tenir le 22 février, est suspendue. Dans un entretien pour Ouest-France, Gilles Rousset, adjoint de Bruno Genesio au Beijing Guoan, a évoqué la situation du club et les dernières semaines difficiles face au virus.

« Nous sommes éparpillés un peu partout. Je suis actuellement confiné en France, à Lyon. Bruno (Genesio) et plusieurs autres membres français du staff sont également dans la région », explique-t-il. Désormais, il va falloir revenir en Chine et Gilles Rousset en est même pressé, alors que l’Empire Céleste redoute les ressortissants européens au vu de la situation sanitaire critique sur le Vieux Continent. « J’ai envie de vous dire qu’aujourd’hui, le contexte sanitaire est moins dangereux en Chine qu’en France. Donc, non je n’ai pas peur. En fait, j’ai même hâte. Hâte de retrouver le terrain, et, aussi, ce pays, sa culture », ajoute-t-il. Le championnat devrait reprendre mi-avril, début mai et il va falloir préparer le début de cette saison déjà si spéciale.