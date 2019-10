La Jupier League et l’Eredivisie vont-elles fusionner pour ne donner qu’un seul championnat ? A en croire Bart Verhaeghe, le patron du Club Bruges, qui affronte le PSG ce soir en Ligue des Champions, le projet est en bonne voie. Le but est simple, regrouper les forces et venir concurrencer les 5 plus grands championnats européens.

« On est en train de créer avec les Pays-Bas une ligue qui peut réduire notre écart avec le Big five. (...) Une nouvelle rencontre est prévue cette semaine. Le championnat devrait comprendre dix-huit clubs, dont huit belges. Cela peut aller vite. Si ce n’est pas pour la saison prochaine, sans doute dans les deux suivantes », a-t-il déclaré au Monde.