Le 13 décembre dernier, entré à la 55e minute d’une rencontre du premier tour de la Ligue Europa face au Besiktas Istanbul, le jeune défenseur de Malmö Franz Brorsson a fait les frais de Ricardo Quaresma, dix minutes plus tard. Frustré, l’attaquant portugais de 35 ans s’est fendu d’une grosse semelle sur le latéral suédois, et s’est fait expulser dans la foulée par Monsieur Banti, l’arbitre italien de la rencontre. Son adversaire n’a lui plus foulé les pelouses de Suède et d’Europe depuis.

Ce jeudi 28 février, l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA était réunie au siège de l’organisation suprême du football européen, à Nyon, en Suisse. Et elle n’a pas épargné Ricardo Quaresma : « l’ICED a décidé de suspendre le joueur du Beşiktaş JK Ricardo Quaresma pour trois (3) matches de compétition de l’UEFA, pour avoir agressé un autre joueur » peut-on lire sur le site de l’UEFA. Le club stambouliote étant d’ores et déjà éliminé de toute compétition européenne cette saison, la sanction s’appliquera dès la saison prochaine, qu’importe les couleurs revêtues par le joueur sous contrat chez les Aigles Noirs jusqu’en 2020.