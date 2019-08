Nabil Fekir était présenté comme nouveau joueur du Betis en cet après-midi de mardi. Mais avant d’entendre les premiers mots du désormais ancien joueur lyonnais, le président du club sévillan Angel Haro a expliqué comment son club s’y est pris pour faire venir le champion du monde.

« Le recrutement de Fekir symbolise la croissance du Betis ces derniers temps. On présente un grand joueur, champion du monde, capitaine et légende de l’OL, un joueur d’une grande qualité. Ça n’a pas été facile de le recruter, mais sa parole et son engagement pour continuer sa carrière au Betis ont fait la différence. Quitter sa maison n’a pas été chose facile, mais il a cherché un projet qui puisse lui permettre de s’épanouir sur le plan sportif. Il avait des offres d’équipes de top niveau, et d’autres un peu moins importants. L’incrédulité des gens quant à la capacité du Betis à recruter des joueurs de son niveau m’a surpris. Ce club a des atouts largement supérieurs à l’argent, l’argent ce n’est pas tout. Les personnes qui sont à la tête du club ont réussi à le convaincre grâce à un projet, dont le futur est suffisamment convaincant pour faire venir de grands joueurs », a lancé le dirigeant andalou.

