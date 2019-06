À 36 ans et après douze années passées au club, Franck Ribéry a décidé de quitter le Bayern Munich. L’ailier français part d’ailleurs sur une nouvelle bonne note puisqu’il a remporté la Bundesliga et la Coupe d’Allemagne cette saison avec le club bavarois. Et l’ancien Marseillais a également gagné un prix personnel.

Le natif de Boulogne-sur-Mer vient en effet de remporter le trophée du plus beau but de la saison en Bundesliga pour sa réalisation face à l’Eintracht Francfort (5-1). C’était d’ailleurs le dernier match de Franck Ribéry à l’Allianz Arena, lui qui a ensuite terminé sa saison avec la finale de la DFB-Pokal à Berlin.

It's time to announce your Goal of the Season... Congratulations, @FranckRibery ! pic.twitter.com/vYmq0XrOca — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) June 21, 2019

