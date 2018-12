Au lendemain de la victoire de Wolfsbourg face à Nuremberg (2-0), la 15e journée de Bundesliga continuait ce samedi après-midi. Sur la pelouse de Hanovre, le Bayern Munich n’a pas tremblé et s’est imposé sur le score de 4-0. Après l’ouverture du score très précoce de Kimmich (2e), Alaba a mis son équipe à l’abri (29e). Gnabry (53e) et Lewandowski (62e) ont ensuite aggravé la marque. Le club bavarois reste donc troisième mais revient à hauteur du Borussia Mönchengladbach.

Car de son côté, la formation de Dieter Hecking n’a pas pu faire mieux qu’un match nul et vierge contre Hoffenheim (0-0). Les Poulains prennent donc un point et conservent leur place de dauphin, alors que Dortmund affronte le Werder Brême à 18h30. Stuttgart s’est également imposé face au Hertha Berlin (2-1) grâce à un doublé de Gomez. L’équipe de Benjamin Pavard, toujours blessé à la cuisse, a enregistré son quatrième succès de la saison et est quinzième.

Les résultats de l’après-midi :

Augsbourg 1-1 Schalke 04 : Gregoritsch (13e) ; Caligiuri (52e)

Dusseldorf 2-0 Fribourg : Ayhan (55e, 79e)

Hanovre 0-4 Bayern Munich : Kimmich (2e), Alaba (29e), Gnabry (53e), Lewandowski (62e)

Hoffenheim 0-0 Borussia Mönchengladbach

Stuttgart 2-1 Hertha Berlin : Gomez (64e, 76e) ; Mittelstadt (38e)