Depuis le 10 novembre et une défaite face au Borussia Dortmund (2-3), le Bayern Munich n’a plus perdu une seule rencontre toutes compétitions confondues. Opposé à Stuttgart ce dimanche dans le cadre de la 19e journée, le club bavarois voulait donc poursuivre sa bonne série. Et à l’Allianz Arena, le champion d’Allemagne s’est imposé (4-1).

Servi par Lewandowski, Thiago Alcantara ouvrait la marque rapidement (5e, 1-0), mais Donis égalisait d’une sublime frappe dans la lucarne (26e, 1-1). Et en deuxième période, Stuttgart prenait l’eau. Gentner marquait d’abord contre son camp (55e, 2-1) avant que Goretzka ne fasse le break sur corner (71e, 3-1), alors que Lewandowski avait manqué un penalty (65e). En fin de match, le Polonais se reprenait et trouvait le chemin des filets (85e, 4-1). Le Bayern retrouve donc sa deuxième place, Stuttgart reste 16e.