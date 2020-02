Après le large succès du BVB face à l’Eintracht Francfort (4-0), vendredi, en ouverture de la 22e journée de Bundesliga, cinq rencontres étaient programmées à 15h30 sur les pelouses allemandes ce samedi. Leipzig n’a pas tremblé à domicile et s’est aisément imposé face au Werder Brême (3-0), notamment grâce à Patrik Schick (1 but, 1 passe décisive) et à l’ancien Montpellierain Nordi Mukiele. Les hommes de Julian Nagelsmann occupent provisoirement le fauteuil de leader en attendant le match du Bayern Munich, qui se déplacera à Cologne dimanche (15h30), le tout en préparant parfaitement leur 8e de finale aller de la Ligue des champions à Tottenham (mercredi, 21h).

Wolfsburg, victorieux sur la pelouse d’Hoffenheim (2-3), peut de son côté remercier Wout Weghorst. Le géant international néerlandais (1,97m), qui n’avait plus marqué depuis le 1er décembre, est sorti de sa boîte pour inscrire un triplé (dont 2 buts sur penalty) et offrir la victoire aux siens, qui remontent à la 9e place, dans ce duel de milieu de tableau. Le Bayer Leverkusen, en déplacement à l’Union Berlin, a arraché les trois points (2-3) grâce à une réalisation de l’ancien Parisien Moussa Diaby et un but dans les dernières secondes de Karim Bellarabi (90+4e). Le Bayer confirme ainsi son succès acquis lors de la journée précédente face au Borussia Dortmund (4-3) et s’empare provisoirement de la 4e place initialement occupée par le Borussia Mönchengladbach, qui compte toutefois deux matches en moins. A noter que le Hertha Berlin a renoué avec la victoire en enfonçant la lanterne rouge du championnat allemand, Paderborn (1-2).

Les résultats des rencontres de 15h30

Leipzig 3-0 Werder Brême : Klostermann (18e), Schick (39e), Mukiele (46e)

Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen : Gentner (7e), Butler (87e) / Havertz (22e), Diaby (84e), Bellarabi (90+4e)

Hoffenheim 2-3 Wolfsburg : Baumgartner (45e), Kramaric (61e) / Weghorst (18e s.p., 52e s.p., 71e)

Augsbourg 1-1 Fribourg : Max (38e) / Haberer (51e)

Paderborn 1-2 Hertha Berlin : Srbeny (51e) / Boyata (10e), Cunha (67e)