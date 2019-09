Zlatan Ibrahimović (37 ans) est bientôt de retour sur le marché des transferts. En effet, l’attaquant qui évolue avec le Los Angeles Galaxy depuis mars 2018 voit son contrat se terminer en décembre prochain. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain serait alors attentif à de nouveaux défis pour la suite de sa carrière et ce dernier aurait émis le souhait d’évoluer avec Boca Juniors.

Cependant, comme le rapporte ESPN, l’actuel leader du championnat argentin ne voudrait pas des services du Suédois, du moins, c’est ce qu’aurait annoncé le directeur sportif du club. Pourtant, le numéro 9 du club de Major League Soccer est toujours compétitif. Cette saison, il a inscrit pas moins de 27 buts en 26 rencontres de championnat. De son côté, Mino Raiola, l’agent du joueur, a affirmé qu’à l’heure actuelle, il n’a pas offert son client à Boca Juniors ou à un quelconque autre club.

I have never offered Ibrahimovic to Boca Juniors or to anybody else. Total #fakenews

— Mino Raiola (@MinoRaiola) 25 septembre 2019