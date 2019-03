Si Moussa Koné, 22 ans, porte le Dynamo Dresde à bout de bras, l’attaquant sénégalais ne devrait pas faire de vieux os en Saxe. Auteur de neuf buts cette saison, il est le meilleur buteur du SG Dynamo Dresde, 14e de deuxième division allemande. Et selon Bild, les performances du natif de Dakar, passé par le FC Zurich de 2015 à 2018 avec qui il a été champion de Suisse et remporté la coupe, auraient attiré l’attention des Girondins de Bordeaux. En quête de renfort offensif, le 13e de Ligue 1 aurait déjà observé Koné à plusieurs reprises.

Formé à l’AS Dakar Sacré Coeur, l’attaquant a la particularité d’être représenté par la même agence d’un certain François Kamano. Ce qui, selon le journal, pourrait faciliter les échanges entre les deux clubs. Le journal ajoute que le Dynamo aura bien du mal à refuser une offre sérieuse pour son joueur, mais qu’il n’écoutera rien à moins de 6 millions d’euros. Une somme conséquente mais qui semble toutefois raisonnable pour un attaquant de 22 ans qui émarge à 9 buts et 6 passes décisives en 23 matches, et reste sous contrat en Allemagne jusqu’en 2022.