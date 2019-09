Si M6 a cédé les Girondins de Bordeaux, la chaîne de télévision et surtout son président du directoire Nicolas de Tavernost, tapent du poing sur la table. En effet, l’ancien actionnaire du club aquitain souhaitait un investissement rapide de GAPC pour permettre aux Girondins de franchir un cap sur le plan sportif. Ainsi, la somme de 80 millions d’euros échelonnés sur deux ans, a été évoquée par Joe DaGrosa au moment du rachat du club il y a dix mois. Aujourd’hui, il semblerait que l’on soit loin du compte, et cela inquiète M6 qui a interpellé Frédéric Longuépée nouveau président des Girondins, et l’actionnaire Joe DaGrosa.

Dans son édition du jour, Sud-Ouest révèle quelques éléments de la missive envoyée par la chaîne de télévision à la nouvelle équipe dirigeante. « Nous vous écrivons dans l’espoir de clarifier l’évolution des engagements financiers de GACP. À ce jour, nous n’avons pas eu connaissance d’investissement(s) significatif(s) faits par le club. Nous comprenons que ces investissements ne sont pas toujours publics, aussi, s’ils ont été faits, nous vous prions de nous garder au courant, » révèle notamment ce courrier rédigé sous forme de mise en garde. Depuis son arrivée, GACP aurait investi 25 millions d’euros au sein des Girondins de Bordeaux.

