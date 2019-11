Suite de cette 14e journée avec le déplacement de Monaco à Bordeaux. Enlisées dans le ventre mou de la Ligue 1, les deux formations ont besoin des trois points de la victoire pour retrouver le haut du tableau.

Les Girondins ont réservé quelques surprises dans leur composition de départ et notamment la titularisation de Cafu. Derrière, Benito et Kwateng évolueront entre Pablo, alors que Maja remplace au dernier moment Briand, légèrement touché. A Monaco, on jouera à cinq au milieu avec Martins et Dias sur les ailes derrière le duo de choc Ben Yedder-Slimani.

Les compositions :

Bordeaux : Costil - Kwateng, Pablo, Benito - Kalu, Tchouameni, Basic, Cafu - De Préville, Maja, Hwang

Monaco : Lecomte - Maripán, Jemerson, Badiashile - Martins, Henrichs, Bakayoko, Golovin, Dias - Ben Yedder, Slimani