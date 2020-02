Si le mercato est fermé en France depuis le 31 janvier, il reste ouvert dans d’autres pays, c’est le cas en Russie. Les clubs russes peuvent se renforcer jusqu’au 21 février et certains tentent d’en profiter. Deuxième de Premier League (D1 russe), le FK Krasnodar veut rapatrier un joueur offensif des Girondins de Bordeaux.

Il s’agit de François Kamano (23 ans). Selon L’Équipe, Krasnodar a soumis une offre de prêt avec option d’achat. Celle-ci est estimée à 8 millions d’euros. François Kamano est peu utilisé cette saison. Il a joué seulement 10 matches de Ligue 1 cette saison et n’est plus apparu en match officiel depuis le 18 décembre et une rentrée de 12 minutes sur le terrain de Brest en Coupe de la Ligue.