Les 32e de finale de la Coupe de France 2019-2020 se poursuivent avec un derby entre Bourg-en-Bresse et l’Olympique Lyonnais.

A domicile, Bourg-en-Bresse opte pour un 3-5-2 avec Sébastien Callamand dans les buts. Ce dernier est devancé par Mamadou Camara, Quentin Lacour et Jérémy Romani. Sofiane Atik et Guillaume Khous assurent les rôles de pistons autour d’un milieu de terrain composé d’Ibrahim Sacko, Anthony Ribelin et Abdelkdaer Kraichi. Rafik Boujedra et Achille Anani sont associés en attaque.

De son côté, l’Olympique Lyonnais mise sur un 4-3-3 avec Anthony Lopes comme dernier rempart. Le gardien portugais est situé derrière Rafael, Marcelo, Jason Denayer et Fernando Marçal. Le milieu est constitué de Lucas Tousart, Maxence Caqueret et Houssem Aouar. Moussa Dembélé est accompagné par Maxwel Cornet et Martin Terrier.

Bourg-en-Bresse : Callamand - Camara, Lacour, Romany - Atik, Sacko, Ribelin, Kraichi, Khous - Boujedra, Anani

Olympique Lyonnais : Lopes - Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal - Aouar, Tousart, Caqueret - Cornet, Dembélé, Terrier