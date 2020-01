La carrière de Sandro Tonali (19 ans) pourrait changer de dimension l’été prochain. Alors qu’il joue actuellement le maintien en Serie A avec Brescia (19e, 15 points), l’international italien (3 sélections) rayonne tout de même dans l’entrejeu des Biancazzurri (19 matches, 1 but). Déjà pisté par de nombreuses écuries européennes lors du dernier mercato estival, le natif de Lodi pourrait cette fois-ci bel et bien faire ses valises à l’issue de la saison, et ce en direction d’un grand club du Vieux Continent.

Selon les informations de Sky Sport, Sandro Tonali figure toujours sur les petits papiers du Paris Saint-Germain, qui s’intéressait déjà à son profil l’été dernier. Mais le club de la capitale aura de la concurrence sur ce dossier, puisque l’Inter Milan, la Juventus ou encore Manchester City seraient également sur les rangs. Le média italien précise bien qu’un transfert cet hiver n’est pas à l’ordre du jour pour Brescia, où le contrat de l’Italien expire en juin 2021, mais que la donne sera différente à la fin de l’exercice en cours. Sandro Tonali pourrait donc bien être l’une des attractions cet été, alors que le PSG pourrait réaliser une opération rappelant grandement celle d’un certain Marco Verratti, recruté par les Parisiens à Pescara en 2012 pour seulement 12M€.