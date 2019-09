Dans la journée d’hier, le sélectionneur du Brésil, Tite, a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de la Seleção, à savoir le Sénégal et le Nigeria les 10 et 13 octobre prochains. Parmi les joueurs convoqués, se trouve Neymar (27 ans), qui a fait son retour sur les terrains de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain lors du match face à Strasbourg, samedi dernier. Cependant, son entraîneur en sélection n’a pas voulu revenir sur sa situation au PSG, mais le sait heureux lorsqu’il joue avec les Auriverdes comme il l’a avoué lors de la conférence de presse.

« Neymar est heureux. Il est heureux dans l’équipe nationale et je peux parler au nom de l’équipe nationale. Tout le monde ici dans notre vie quotidienne le sait, nous en parlons même parce que c’est une affaire entre nous. Il est heureux ici. Je peux vous le dire. Il est heureux et il l’a montré dans le jeu et dans sa performance », a-t-il expliqué.

