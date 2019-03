La trêve internationale se poursuit et le Brésil en profite pour se projeter sur la Copa America 2019. Celle-ci se déroulera cet été à domicile pour les Auriverdes. Préparant cette échéance face au Panama, le sélectionneur Tite propose un 4-3-3 avec Ederson Moraes dans les cages. Le portier de Manchester City bénéficie du soutien de Fagner, Eder Militao, Joao Miranda et Alex Telles en défense. Aligné en sentinelle, Casemiro est épaulé par Arthur Melo et Lucas Paqueta au cœur du jeu. Enfin, Richarlison et Philippe Coutinho accompagnent Roberto Firmino sur le front de l’attaque.

De son côté, le Panama propose un 3-4-3 avec Luis Mejia dans les cages. L’ancien joueur de Toulouse dispose d’une défense solide avec Adolfo Machado, Fidel Escobar et Harold Cummings tandis qu’Eric Davis et Michael Murillo évoluent en tant que pistons. Armando Cooper et Anibal Godoy composent un solide double pivot et laissent les couloirs à José Luis Rodriguez et Alberto Quintero. Enfin, Román Torres prend la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Brésil : Ederson - Fagner, Militao, Miranda, Telles - Casemiro, Arthur, Paqueta - Richarlison, Coutinho, Firmino

Panama : Mejia - Machado, Cummings, Escobar - Murillo, Cooper, Godoy, Davis - Quintero, Rodriguez, Torres