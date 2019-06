Alors qu’un départ de Neymar du PSG est de plus en plus évoqué par les médias, qu’ils soient français, espagnols ou brésiliens, l’entraîneur de la Seleção, Tite, a été invité à donner son avis sur le futur du numéro 10 brésilien, lors d’une conférence de presse.

Et le sélectionneur a glissé un conseil à son joueur, actuellement blessé à la cheville : « C’est une situation très particulière, dans laquelle il faut se sentir bien, a confié Tite, dans des propos relayés par Globo Esporte. Je voudrais aller dans un endroit où je me sentirais heureux en tant que personne et pour ma famille. Parce qu’alors je serai meilleur professionnellement. » À bon entendeur.

