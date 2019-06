Le champion du monde 1970 brésilien, Tostão, a récemment été invité à donner son avis sur l’actuel numéro 10 de la Seleção, Neymar. Et pour l’attaquant auriverde, le joueur du PSG n’a pas un comportement exemplaire, malgré un talent indéniable sur le terrain : « je pense qu’il a eu un comportement inutile et irresponsable, a confié Tostão à El País. Il vit de la célébrité. Il est venu très haut, il ressemble à une popstar... Et tout cela a été mauvais pour sa carrière. Mais ce sont les choix des jeunes d’aujourd’hui. Ils sont très différents de ceux du passé. Et il n’est pas le seul. Il y a d’autres personnes célèbres, footballeurs ou non, qui ont un comportement similaire. Messi est une exception. La plupart mènent une vie irresponsable, pleine de problèmes. »

« Ce serait bien qu’il change, qu’il ait un comportement plus correct en dehors du terrain, a poursuivi le Brésilien de 72 ans. Il s’entraîne beaucoup, il se prépare très bien pour chaque match. S’il ne le faisait pas, la situation serait bien pire. J’entends beaucoup de gens dire que Neymar a échoué. Comment peut-on dire qu’il a échoué ? Il a enseigné tout son talent, mais il n’a pas la régularité de Messi, Cristiano Ronaldo ou d’autres footballeurs parce qu’il a eu de graves blessures. J’espère qu’il reviendra à Barcelone. S’il revient, il aura les conditions, à l’intérieur et à l’extérieur du terrain, pour jouer à nouveau comme il l’a fait auparavant : à un très haut niveau. »

