Depuis la suspension de la Ligue 1 le 13 mars dernier, suite à la décision du Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP), les débats se multiplient autour de la crise financière mais également de la reprise du championnat. Mais pour le moment, le coronavirus frappe toujours la planète et personne ne peut savoir quand le football sera de retour. Et du côté du Stade Brestois 29, les idées sont fixes. Jeudi, le directeur sportif Grégory Lorenzi n’avait pas mâché ses mots sur le débat autour des droits TV. Aujourd’hui, c’est son président Denis Le Saint qui est sorti du silence pour tout simplement demander l’arrêt définitif de la Ligue 1, dans un entretien accordé à L’Equipe !

« Pour moi, il est hors de question que j’amène mon équipe à Paris en mai ou en juin pour jouer le match retour contre le PSG. Les risques sont bien trop grands. J’ai trop de respect pour mes joueurs et pour mon staff pour leur faire courir des risques. (...) De mon point de vue, c’est la fin. Ça s’arrête là. Le Championnat doit s’arrêter. La saison ne peut pas reprendre. La sortie du confinement va être très longue et très progressive, le Premier ministre l’a dit. Il ne va pas falloir trop se déplacer. Les Belges veulent arrêter, les Italiens et les Espagnols ne vont pas traîner. On ne peut pas reprendre, a lâché l’homme fort du SB29 avant de conclure. Si certaines personnes veulent reprendre, c’est une grave erreur. Il ne faut pas gâcher l’image du football. On le payerait très cher. La saison est terminée. » Le message est clair.