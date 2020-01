La carrière d’Ibrahima Diallo (20 ans) pourrait changer de dimension cet hiver. Auteur d’un début de saison remarquable (21 matches toutes compétitions confondues) avec le Stade Brestois 29, promu en Ligue 1, le milieu de terrain défensif franco-sénégalais ne laissait pas insensibles plusieurs écuries européennes comme le FC Séville ou Leicester, en décembre dernier.

Cette fois-ci, et alors que le mercato hivernal fermera ses portes ce vendredi, les Foxes ont décidé de bouger leurs pions et de formulé une offre estimée à 16 millions d’euros à Brest pour s’attacher les services du natif de Tours, selon les informations de Brest On Air. L’actuel 14e de Ligue 1 souhaite conserver Ibrahima Diallo mais le montant offert par le 3e de Premier League fait sérieusement réfléchir la direction bretonne. Reste à connaître la position de l’ancien joueur de l’AS Monaco, sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Brest.