Duel de mal classé pour le compte de cette seizième journée de Bundesliga entre le Werder Brême et Mayence. Le Werder, qui avait ouvert le score contre le Bayern Munich ce week-end et qui en a pris six ensuite devait se rattraper devant ses supporters.

Et autant vous dire tout de suite que cela n’a pas été le cas. En première période, ils ont totalement coulé en encaissant quatre réalisations. Quaison s’est offert un triplé (10e, 19e, 38e) tandis que le portier du Werder, Pavlenka, avait été malheureux en marquant contre son camp (15e). En seconde mi-temps ça n’a pas été mieux et Mateta, entré en jeu, alourdissait le score en fin de rencontre (81e). Score final : cinq buts à zéro...