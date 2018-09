Depuis le début de saison et l’arrivée de Lucien Favre sur le banc du Borussia Dortmund, Mario Götze n’a pas joué une seule minute en Bundesliga. Une situation compliquée pour le héros de la Coupe du Monde 2014, qui pourrait être tenté d’aller voir ailleurs cet hiver, bien que le président du BVB ait pris sa défense. C’est en tout cas ce que pense l’ancienne gloire du football allemand Lothar Matthäus.

« Les postes qu’il affectionne (en numéro 10 et en neuf et demi) ne font pas partie du dispositif de Favre », a-t-il déclaré lors d’une émission de télévision outre-Rhin, que nous relaie Bulinews.com, ajoutant : « Götze n’a plus été régulier depuis quatre ans, donc maintenant il doit penser à la suite à donner à sa carrière. » Invité dans la même émission, le dirigeant de l’Eintracht Francfort Fredi Bobic abonde dans le même sens. « Il doit être prêt à faire un pas en arrière pour revenir et faire deux pas en avant. Peut-être pourra-t-il redécouvrir la joie de jouer dans un plus petit club. La clé est qu’il doit jouer. » Götze a joué 32 matchs la saison dernière (2 buts, 7 passes décisives).