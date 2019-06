Deux jours après le grand lancement de la Coupe d’Afrique des Nations 2019, l’Algérie effectuait ce dimanche soir son entrée en lice dans la compétition avec une première rencontre face au Kenya (groupe C en compagnie du Sénégal et de la Tanzanie). Deux ans après son élimination dès la phase de poules au Gabon, les Fennecs voulaient donc bien débuter pour faire un premier pas vers la phase finale, alors que les Harambee Stars avaient pour objectif de créer la surprise au Stade du 30 Juin du Caire.

Rapidement, les Verts poussaient pour ouvrir le score mais Bounedjah (2e) et Belaïli ne trouvaient pas le chemin des filets. Les Fennecs insistaient et finalement, Bounedjah débloquait la situation en transformant un penalty obtenu par Atal (34e, 1-0). Et après une situation chaude pour Masika et le Kenya (39e), l’Algérie faisait le break. Trouvé en retrait, Mahrez ajustait le portier adverse (43e, 2-0). En deuxième période, les joueurs de Djamel Belmadi géraient cette avance. Delort entrait d’ailleurs en jeu en fin de match. Pas inquiétée, l’Algérie s’imposait logiquement face au Kenya (2-0).

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10