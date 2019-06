Jusqu’à hier, les 24 équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations pouvaient confectionner une liste de 23 joueurs pour la compétition qui se déroulera en Égypte du 21 juin au 19 juillet. C’est le cas notamment de la Côte d’Ivoire. Le sélectionneur Ibrahima Kamara a réduit son groupe qui était jusque-là de 28 éléments.

Outre Abdoul Karim Cissé (ASEC Mimosas), Abdoulaye Bamba (SCO Angers) et Ismaël Diomandé (SM Caen) blessés, Simon Deli (Slavia Prague) et Yohan Boli (Saint-Trond) ont été écartés. Sinon, les cadres que sont Max-Alain Gradel, Nicolas Pépé, Wilfried Zaha et Franck Kessié seront bien du voyage.

La sélection de la Côte d’Ivoire

Gardiens : Sylvain Gbohou (TP Mazembe/Rdc), Ali Badra (Free State Stars/Afs) et Eliezer Tape Ira (FC San Pedro)

Défenseurs : Serge Aurier (Tottenham/Ang), Mamadou Bagayoko (Red Star/Fra), Wonlo Coulibaly (ASEC Mimosas), Ismaël Traoré (SCO Angers/Fra), Wilfried Kanon (ADO La Haye/Pbs), Cheick Comara (Wydad Athletic Club/Mar), Souleymane Doumbia (Rennes/Fra)

Milieux : Franck Kessié (AC Milan/Ita), Serey Dié (Neufchatel Xamax/Sui), Jean-Philippe Gbamin (Mayence/All), Jean-Michael Seri (Fulham/Ang), Ibrahim Sangaré (Toulouse/Fra), Victoiren Angban (Metz/Fra)

Attaquants : Jonathan Kodjia (Aston Villa/Ang), Max-Alain Gradel (Toulouse FC/Fra), Nicolas Pépé (Lille/Fra), Wilfried Zaha (Crystal Palace/Ang), Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais/Fra), Roger Assalé (Young Boys/Sui) et Wilfried Bony (Al-Arabi Sport Club/Qat)

