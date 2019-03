Le Groupe D, dominé par l’Algérie, offrait un deuxième ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations. Et il se jouait entre le Bénin et le Togo. Les locaux devaient impérativement prendre un point pour se qualifier, tandis que les Togolais étaient contraint et l’emporter. Le Bénin ouvrait rapidement le score par Djigla (1-0, 12e), mais Adebayor relançait les siens en fin de match (1-1, 72e). Finalement, Mounié offrait la victoire au Bénin (2-1, 84e). Le Togo s’incline donc et n’ira pas à la CAN (2-1). Le Bénin ira en Egypte et retrouve cette compétition 9 ans après sa dernière participation.

Enfin, la Tanzanie, le Lesotho et le Cap-Vert se battaient pour le dernier ticket du Groupe L, dominé par l’Ouganda, déjà qualifié. Le leader du groupe s’est par ailleurs fait écraser par la Tanzanie (3-0), qui l’a emporté grâce à des réalisations de Msuva (21e), Nyoni (55e) et Morris (60e). Et avec le match nul entre le Lesotho et le Cap-Vert (0-0), la Tanzanie a validé son ticket pour la Coupe d’Afrique des Nations et la disputera pour la 2e fois de son histoire (après 1980).

Les résultats du jour :

Bénin 2-1 Togo : Djigla (12e), Mounié (84e) pour le Bénin ; Adebayor (72e) pour le Togo

Cap-Vert 0-0 Lesotho

Tanzanie 3-0 Ouganda : Msuva (21e), Nyoni (55e), Morris (60e) pour la Tanzanie