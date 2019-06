L’entraîneur mexicain vient de dévoiler la liste de la sélection égyptienne, qui fera encore partie des nations à suivre pendant cette compétition. Forcément, Mohamed Salah est la grosse star des Pharaons, mais il sera bien accompagné.

On retrouve ainsi le gunner Mohamed Elneny ou encore le défenseur central Ahmed Hegazy. Les Egyptiens sont de loin les favoris de groupe A, où on retrouve la République démocratique du Congo, l’Ouganda et le Zimbabwe.

Egypt‘s final squad for 2019 African Cup of Nations . pic.twitter.com/GmXMAWmvkx — KingFut.com (@King_Fut) 11 juin 2019

