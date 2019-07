La Coupe d’Afrique des Nations 2019 s’est terminée vendredi soir avec la victoire de l’Algérie en finale contre le Sénégal (1-0). Les Fennecs ont soulevé le précieux trophée pour la deuxième fois de leur histoire, après leur sacre en 1990. Et au lendemain de ce match, la Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le XI type de cette édition 2019.

Dans cette équipe, l’Algérie est bien représentée avec quatre joueurs : M’Bolhi, Guedioura, Bennacer et Mahrez. Mais ce n’est pas la nation qui compte le plus de joueurs puisque le Sénégal est en tête ! Gassama, Koulibaly, Sabaly, Gueye et Mané sont en effet présents dans cette belle équipe. Le meilleur buteur de la compétition, Ighalo (5 buts), occupe lui la pointe de l’attaque tandis que le Tunisien Meriah complète ce XI.

