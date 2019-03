Se tenant en trois points, le Zimbabwe (8), le Liberia (7), le RD Congo (6) et le Congo (5) se retrouvaient pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Voulant confirmer sa première place, le Zimbabwe a fait preuve d’autorité face au Congo. Rapidement en tête grâce à Khama Billiat (20e), les Guerriers ont doublé la mise par Knowledge Musona (36e). Avec cette victoire 2-0, ils se qualifient pour la quatrième Coupe d’Afrique des Nations de leur histoire.

Le deuxième match entre le Liberia et le RD Congo était très disputé. Très bien organisées, les deux formations se rendaient coup pour coup. Plus expérimentés, les Léopards ont ouvert le score grâce à l’ancien Sochalien Cédric Bakambu (52e). Solides, ils ont conservé le score et s’imposent 1-0. Le Zimbabwe et le RD Congo vont disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2019.