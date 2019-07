Le deuxième quart de finale de la CAN 2019 oppose le Nigéria, tombeur du tenant du titre camerounais, à l’Afrique du Sud, qualifié in extremis en tant que meilleur troisième et qui a fait tomber le pays hôte égyptien en huitième de finale.

Recordman des participations en demi-finales de Coupe d’Afrique des Nations (14), le Nigéria cherchera à accéder une nouvelle fois au dernier carré avec un Gernot Rhor qui se base sur l’ossature des matches disputés face à la Guinée et au Cameroun et intègre néanmoins deux nouvelles têtes : Collins prend la place d’Aina et Chukwueze remplace Simon. Stuart Baxter, le sélectionneur des Bafana Bafana, compte lui sur les onze hommes qui ont fait tomber les Pharaons au tour précédent. On retrouve l’Amiénois Bongani Zungu et le Strasbourgeois Lebo Mothiba.

Nigéria : Akpeyi - Awaziem, Collins, Omeruo, Troost-Ekong - Iwobi, Etebo, Ndidi - Chukwueze, Musa, Ighalo

Afrique du Sud : Williams - Hlanti, Mkhize, Hlatshwayo (C), Mkhwanazi - Zungu - Furman, Tau, Mokotjo - Lorch, Mothiba

