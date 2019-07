Victorieux très sereinement (3-0) de la Guinée en 1/8e de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie poursuit son petit bonhomme de chemin dans la compétition. Interrogé à l’issue de la rencontre en zone mixte, Riyad Mahrez ne cachait pas sa satisfaction. « Malgré le score, quand tu regardes le match ce n’est pas facile de jouer contre les équipes telle que la Guinée. On a été très sérieux, très solides. Quand tu ne concèdes pas de but, tu as plus de chances de gagner. On a mis trois buts, c’est une soirée parfaite. »

Avec 9 buts marqués et aucun encaissé, les Fennecs se placent désormais comme l’un des favoris du tournoi. Du côté d’Alger, d’Oran ou de Paris, on réclame désormais le titre. Si la star de Manchester City avoue vouloir aller jusqu’au bout, Mahrez ne veut pas non plus se précipiter. « On a encore le quart de finale. On va y aller petit à petit. Nous aussi on veut aller au bout. On va voir le score demain entre le Mali et la Côte d’Ivoire et on verra. »

