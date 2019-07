L’Algérie a parfaitement débuté la Coupe d’Afrique des Nations avec trois victoires en trois journées. Une sélection disciplinée et très sérieuse qui a impressionné. Djamel Belmadi a d’ailleurs été élu meilleur coach des phases de poules. Sélectionneur du Maroc, Hervé Renard a salué les Fennecs.

« Je pense que jusqu’à présent, l’équipe d’Algérie a été la meilleure équipe de ce tournoi et beaucoup d’observateurs seront d’accord avec moi. Le coach a réussi à faire un bel amalgame, ce qui n’est pas toujours facile en Algérie, il faut le féliciter. Il y a de la vitesse, de la spontanéité, avec des joueurs de grande qualité, un joueur de classe mondiale comme Riyad, et des petits jeunes comme Youcef Atal et Ismaël qui font un boulot remarquable ».

