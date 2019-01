Après la qualification de Nantes hier soir face à Châteauroux (4-1), les 32es de finale de la Coupe de France reprenaient aujourd’hui à 13h. La surprise est venue de Viry-Châtillon (R1), qui a éliminé le SCO d’Angers (1-0), sur un but de Mahamadou Sacko. Dans le même temps, Croix (N2) s’est débarrassé de Raon-l’Étape (N3), au cours d’un match marqué par une expulsion de chaque côté (2-0), et Les Herbiers (N2), finaliste de la dernière édition de la Coupe de France, poursuit son aventure après sa victoire (2-1) acquise contre Tours (N1), grâce à un doublé de Pouye.

Il a fallu aller aux tirs au but pour départager Bastia (N3) et Concarneau (N1), les Corses finissant par éliminer les Bretons (2-2, 5-4 tab), alors qu’ils étaient passés tout proches d’une élimination, Poggi égalisant à la dernière minute de la deuxième période (90+5e). Marignane Gignac (N1) aussi a dû s’employer pour surpasser Clermont (L2), en éliminant les Auvergnats aux tirs au but (1-1, 3-0 tab), réalisant par là une belle performance.

Les résultats des matchs de 13h

Viry-Châtillon (R1) 1-0 Angers (L1) : Sacko (51e)

Tours (N1) 1-2 Les Herbiers (N2) : Boupendza (47e) ; Pouye (06e, 55e)

Croix (N2) 2-0 Raon-l’Étape (N3) : Mihoubi (85e), Hassani (90+3e)

Bastia (N3) 2-2 (5 tab à 4) Concarneau (N1) : Moretti (39e), Poggi (90+5e) ; Toupin (21e), Gégousse (48e)

Marignane Gignac (N1) 1-1 (3 tab à 0) Clermont (L2) : Barka (62e) ; Honorat (45+3e)