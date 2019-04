Hier soir, le Stade Rennais est venu à bout du PSG en finale de la Coupe de France (2-2, 5-6 aux t.a.b.), permettant aux supporters bretons de vivre de nouveau l’émotion de la victoire, 48 ans après leur dernier trophée (une Coupe de France en 1971). Pour remporter cette compétition, les Rouge-et-Noir ont été dû faire preuve de courage, réussissant à égaliser alors qu’ils étaient menés 2-0 par Paris au bout de 21 minutes de jeu.

Une performance qui n’a pas manqué de faire réagir outre-Manche, où l’ex-international anglais, Gary Lineker, a salué la prestation des Rennais sur Twitter : « Quel résultat en finale de la Coupe de France : le Stade Rennais qui remonte deux buts contre le PSG pour s’imposer aux tirs aux buts. Félicitations ! »

What a result in the French Cup Final : @staderennais coming from 2 down against @PSG_English to win on penalties. Congratulations . Cc @LordBriac

— Gary Lineker (@GaryLineker) April 27, 2019