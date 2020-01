En attendant la rencontre entre Lorient et le PSG (20h55), comptant pour les 16es de finale de la Coupe de France, quatre matches étaient programmés à 17h15 ce dimanche, où six clubs de Ligue 1 défendaient leur statut. Angers a stoppé l’épopée de Rouen (N2), qui avait éliminé Metz au tour précédent, est s’est facilement imposé (4-1) grâce notamment à un doublé d’El Melali en première période (19e, 23e). Montpellier a pulvérisé Caen (5-0), peu aidé par le carton rouge adressé à Jessy Pi (43e), alors que le duo Delort-Laborde a encore frappé (2 buts pour l’Algérien, 1 pour l’ancien Bordelais).

Dijon, porté par un Stephy Mavididi inspiré (double buteur), a facilement écarté Nîmes (5-0) et file au tour suivant. Rennes sera également au rendez-vous des 8es de finale. Les Bretons se sont imposés sur la pelouse de l’Athlético Marseille (2-0), pensionnaire de National 3, face à qui Hamari Traoré a signé une superbe demi-volée (23e). Ce match aura toutefois été perturbé et arrêté à deux reprises par l’arbitre, Amaury Delerue, en raison de quelques fumigènes et pétards déclenchés dans les tribunes du stade Parsemain, à Istres.

Les résultats des rencontres de 17h15 :

Montpellier 5-0 Caen : Savanier (24e, s.p.), Laborde (37e), Delort (40e, 64e), Mollet (59e)

Rouen (N2) 1-4 Angers : Sidibé (13e) / Alioui (5e), El Melali (19e, 23e), Bahoken (81e)

Dijon 5-0 Nîmes : Cádiz (18e, s.p.), Mavididi (75e, 90e), Chouiar (79e), Ecuele Manga (86e),

Athlético Marseille (N3) 0-2 Rennes : Traoré (23e), Rafinha (45+2)