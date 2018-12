Ce mercredi, six affiches étaient au programme à 21h05 en Coupe de la Ligue BKT, dont un match entre l’AS Monaco et le FC Lorient, pensionnaire de Ligue 2. Si Thierry Henry faisait largement tourner, choisissant Youri Tielemans comme capitaine, Mickaël Landreau alignait notamment Gaëtan Courtet devant. Sous une pluie diluvienne, le match démarrait. Gorgé d’eau, la pelouse laissait peu d’occasions aux acteurs de l’illustrer. Lorient s’offrait la première occasion mais Kamissoko butait sur Badiashile (9e). Finalement, après un quart d’heure compliqué, dû aux conditions météorologiques, Benoît Millot interrompait la rencontre pendant plus d’une demi-heure. De retour sur la pelouse, déjà plus praticable, les Monégasques s’offraient une première occasion mais Tielemans butait sur Petkovic (20e), avant qu’Etuin ne tente un lob, capté en deux temps par Badiashile (31e). Monaco passait proche d’ouvrir le score mais Faivre, parfaitement servi par Aït-Bennasser, manquait sa frappe (35e). Sans réelles occasions dangereuses, les deux équipes retournaient aux vestiaires pour la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les deux équipes s’observaient avec de nombreuses phases de possession. Moussa Guel armait un corner qui filait devant le but sans qu’un Merlu ne puisse pousser le ballon au fond (64e). Après une frappe manquée de ce même Guel (69e), Monaco ouvrait le score par Biancone. Le jeune Monégasque inscrivait son premier but en professionnel d’une belle frappe du gauche de l’extérieur de la surface de réparation (1-0, 70e). Lorient conservait le ballon mais n’arrivait pas à inquiéter le portier adverse, relativement serein ce soir. Entré en jeu, Willem Geubbels forçait le gardien des Merlus à une belle parade (77e). Lorient tentait de réagir et Badiashile devait s’employer sur une frappe du gauche de Le Goff (84e). En contre, Geubbels trouvait le poteau de Petkovic (87e). Une nouvelle fois alerté, Le Goff voyait sa tête fuir le cadre de Badiashile (90e). Les Monégasques s’imposaient finalement mais perdait Geubbels sur blessure dans les dernières secondes. L’AS Monaco sera au rendez-vous des quarts de finale après ce succès contre les pensionnaires de Ligue 2 (1-0). Un troisième succès pour Thierry Henry sur les sept derniers matches.