Quel match complètement fou ! La Belgique apparaissait pourtant comme grande favorite de ce 8e de finale de Coupe du Monde face au Japon mais la rencontre nous a réservé un scénario particulièrement inattendu. D’autant que les 45 premières minutes n’ont pas été d’un grand spectacle.

Tout s’est accéléré au retour des vestiaires. Les Nippons prenaient l’avantage en marquant deux buts coup sur coup grâce à Haguchi (48e) et Inui (52e). Dos au mur, les Diables Rouges n’avaient plus d’autres choix que de se porter vers l’avant. Vertonghen parvenait à réduire l’écart de la tête (69e) et l’entrant Fellaini égalisait peu après sur un centre de Hazard (74e). Et alors qu’on se dirigeait vers les prolongations, un dernier contre belge aura été fatal, Chadli marquant dans les dernières secondes du temps additionnel (90e+4). Avec cette victoire 3-2, la Belgique retrouvera le Brésil en quart de finale.

