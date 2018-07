Après leur défaite respective face à la France et la Croatie, la Belgique et l’Angleterre jouent ce samedi la petite finale de la Coupe du monde pour tenter de repartir avec une médaille. La Belgique a rapidement ouvert le score dans ce match avec une réalisation de Thomas Meunier.

Ce but marqué au bout de 3 minutes et 37 secondes est le but, inscrit par un joueur belge, le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde. Il est également le but le plus rapidement concédé par l’Angleterre en Coupe du monde.

1 - Thomas Meunier's goal (3:37) was the earliest goal ever scored by a Belgium player at the World Cup as well as being the earliest England have ever conceded in a World Cup match. Milestone pic.twitter.com/xxEp0kTAKk

