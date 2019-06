Opposé à la Jamaïque pour son entrée en lice dans le Mondial 2019, le Brésil s’est largement imposé grâce à Cristiane. Du haut de ses 34 ans, la numéro 11 a encore de très beaux restes.

En effet, l’ancienne attaquante du PSG a vu triple sur la pelouse du Stade des Alpes. Après avoir trouvé la faille d’un tête imparable (15e), la native d’Osasco a ensuite trompé la défense jamaïcaine en se jetant au second poteau (50e) avant d’être à la retombée d’un coup-franc repoussé par la barre (64e). Avec ce large succès, la Seleção prend provisoirement la tête du Groupe C, devant l’Italie, victorieuse de l’Australie un peu plus tôt (2-1).

