Après l’élimination de la France hier, le troisième quart de finale de la Coupe du Monde Féminine 2019 se jouait du côté de Valenciennes. L’affrontement entre l’Italie et les Pays-Bas a finalement tourné en faveur des championnes d’Europe en titre, qui se qualifient en demi-finales d’une compétition mondiale pour la première fois de leur histoire.

Longtemps embêtées, les filles de Sarina Wiegman-Glotzbach ont débloqué la situation sur deux coups de pied arrêtés grâce à des têtes victorieuses de Vivianne Miedema (70e) et Stephanie van der Gragt (80e). Score final deux buts à zéro, un résultat logique malgré la belle aventure des Italiennes. Avec cette victoire, les Oranjes valident leur place aux Jeux Olympiques 2020 aux côtés de l’Angleterre. Suède et Allemagne s’affronteront ce soir pour obtenir l’ultime billet pour le dernier carré et Tokyo.

