Grand absent de la liste des joueurs allemands désignés pour participer à la Coupe du monde, Mario Götze regardera la compétition de son canapé. Miné par les blessures lors des deux dernières saisons, le milieu de terrain offensif n’a pas reçu la confiance du sélectionneur Joachim Löw. Déçu, le joueur a été toutefois beau joueur.

Il a tenu à souhaiter bonne chance à ses partenaires de la sélection allemande : « Bien sûr, je suis triste de ne pas aller à la Coupe du Monde. Je ferai tout ce que je peux pour revenir à nouveau dans notre équipe nationale. Je souhaite une bonne chance aux garçons, aux entraîneurs et à l’équipe. Je serais derrière l’équipe en Russie et je croiserai les doigts pour qu’ils soient champions du monde. »

Of course I'm sad that I'm not attending the World Cup. I will do everything I can to get back to the squad of our national team. I wish the boys, the coaches and the team behind the team a good time in Russia and I will keep my fingers crossed for everyone to be world champions pic.twitter.com/Cx4eZg7IEZ

— Mario Götze (@MarioGoetze) 19 mai 2018