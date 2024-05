Olympiacos : Ayoub El Kaabi a terrorisé l’Europe

5 buts en deux matches face à Aston Villa, 35 buts cette saison dont 15 en Coupe d’Europe, un record sur une saison pour un joueur africain (et à seulement deux buts du record de Cristiano Ronaldo). Ces chiffres sont ceux d’Ayoub El Kaabi du côté de l’Olympiacos cette saison. Du haut de ses 30 ans, l’international marocain n’a jamais semblé aussi fort que cette saison. Partout où il passe, celui qui était menuisier il y a encore quelques années, fait trembler les filets et il peut se vanter d’être l’un des attaquants les plus efficaces d’Europe actuellement.

Avec 35 buts en 3382 minutes, l’ancien joueur du Wydad Casablanca tourne à un but toutes les 96 minutes cette saison (et même un but toutes les 56 minutes sur l’année 2024). Ce jeudi, avec son nouveau doublé face au Aston Villa d’Unai Emery, il est rentré un peu plus dans l’histoire. Auteur de 5 buts sur ces demi-finales, il est devenu le premier joueur à réaliser cet exploit depuis… Radamel Falcao avec Porto en Europa League en 2011/12. Plus globalement, l’international marocain est le meilleur buteur de C4 cette saison avec 10 réalisations. Avant ça, il avait aussi inscrit 3 buts lors des phases de poules de la Ligue Europa cette saison (et 2 lors des tours préliminaires) puisque son équipe a été reversée en C4.

En fin de contrat cet été

Si l’on se penche bien sur la carrière d’Ayoub El Kaabi, il y a presque une forme de logique dans ses performances. Depuis qu’il s’est révélé au haut niveau lors du CHAN 2018 avec l’équipe A’ du Maroc (la sélection des joueurs locaux), le natif de Casablanca a enchaîné les buts partout où il est passé. Convoqué à la surprise générale par Hervé Renard au Mondial 2018, El Kaabi avait ensuite fait un choix financier en filant vers la Chine et le contrat juteux proposé par le Hebei FC (club de Lavezzi ou Mascherano à l’époque). Là-bas, il avait déjà marqué une dizaine de buts pour sa première saison et avait ensuite décidé de retourner au Maroc, au Wydad Casablanca cette fois. Chez le géant marocain et après avoir empoché un beau chèque en Chine, il avait montré ses qualités de buteur en marquant 36 buts en 61 matches.

La suite ? Le buteur marocain est parti briller en Europe en Turquie avec Hatayspor (26 buts en 55 matches). Mais pour un joueur qui a eu un parcours loin d’être commun pour un footballeur pro, la crainte de ne pas avoir assez d’argent à la fin de sa carrière s’est réveillée. Après une courte pige au Qatar avec Al-Sadd avec un nouveau contrat XXL, il a donc décidé d’aller briller avec l’Olympiacos et prouver qu’il restait un buteur talentueux même en Coupe d’Europe. Le seul point "noir" de sa carrière reste son niveau de performance en sélection marocaine qui peine pourtant toujours à trouver son numéro 9. S’il a été très bon sous Vahid Halilhodžić notamment pour qualifier le Maroc au Mondial 2022, El Kaabi a disparu ensuite et n’a jamais su saisir sa chance lorsque Walid Regragui (qui s’était passé de lui au Mondial 2022) a fait appel à lui. À 30 ans, ce n’est pas trop tard. Et alors qu’il sera en fin de contrat cet été, il est possible qu’il tente un dernier challenge dans un championnat plus huppé, surtout avec la prochaine CAN qui arrive à domicile…