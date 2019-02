Le départ de Brendan Rodgers fait grincer des dents du côté de Glasgow. En abandonnant le Celtic en plein milieu de la saison, alors que le club était premier du championnat, pour rejoindre Leicester et la Premier League, l’entraîneur nord-irlandais ne s’est pas fait que des amis. Déjà taclé par la presse et certains consultants, Rodgers a eu droit à une banderole assassine déployée par les supporters du Celtic à l’occasion du déplacement à Heart of Midlothian.

« Tu as échangé l’immortalité contre la médiocrité. Jamais un Celt, toujours une fraude », peut-on ainsi lire sur la banderole. Le Celtic s’est imposée en toute fin de rencontre grâce à un but de l’ancien Parisien, Odsonne Edouard (2-1).