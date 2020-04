En janvier dernier, nous vous révélions que l’AS Monaco a tenté d’attirer Odsonne Édouard (22 ans) dans ses filets. Mais le Celtic Glasgow l’a déclaré, lors du mercato hivernal, intransférable. Et pour cause. L’international Espoirs tricolore (6 sélections, 11 buts) brille et fait les beaux jours des Bhoys, avec qui il a inscrit 21 buts et distillé 12 passes décisives en 27 rencontres de Scottish Premiership cette saison. Mais les vagues pourraient se faire de plus en plus pressantes pour l’attaquant formé au PSG l’été prochain.

D’après les informations de Sport1, le Borussia Dortmnund a observé Odsonne Édouard pendant plusieurs semaines avant de finalement se rétracter et renoncer à bouger ses pions. Le buteur du Celtic n’a pas convaincu à 100% les décideurs du club de la Ruhr, précise le média allemand, qui indique aussi que son prix serait fixé au minimum à 30 millions d’euros par ses dirigeants écossais. Si le BvB ne passe pas à l’action pour le Français, cela pourrait faire le bonheur d’Everton.