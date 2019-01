Moins utilisé ces derniers temps pas son entraîneur Maurizio Sarri, avec le replacement d’Eden Hazard en faux numéro 9, Olivier Giroud risque de voir son temps de jeu s’amenuir encore un peu plus avec l’arrivée de l’avant-centre Gonzalo Higuain dans l’effectif des Blues. Mais le Français ne s’inquiète pas de la concurrence avec l’Argentin, et estime même qu’elle va permettre au club londonien de viser haut en deuxième partie de saison. « Je pense que c’est bien pour le club d’avoir différents grands attaquants, a indiqué l’ex-Montpelliérain au micro d’ESPN. C’est un atout pour l’équipe et la compétition est toujours bonne pour les buteurs, nous allons donc essayer de nous associer ensemble pour aider l’équipe à atteindre nos objectifs. »

Le champion du monde 2018 est ensuite revenu sur son entente avec Eden Hazard, qui a loué la performance de Giroud contre Tottenham jeudi dernier en Carabao Cup (victoire 2-1, 4-2 tab), malgré le fait que le Français n’ait pas marqué. « J’ai une très bonne entente avec Eden, en dehors et sur le terrain. (Mais) je ne fais pas le 11 de départ, l’entraîneur fait des choix et on doit les respecter. Peut-être que je dois montrer plus à l’entraînement pour être de retour dans l’effectif. »