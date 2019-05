Chelsea a très bien terminé cette saison 2018-2019 en remportant la Ligue Europa grâce à une victoire 4-1 en finale contre Arsenal, ce mercredi à Bakou. Avec également une troisième place en Premier League, la saison des Blues est plutôt réussie. Mais le club londonien va-t-il conserver son entraîneur Maurizio Sarri, annoncé sur le départ dernièrement ? À l’issue de cette victoire, l’entraîneur italien a en tout cas expliqué qu’il voulait rester.

« J’ai encore deux ans de contrat mais bien sûr, on verra ce qu’on peut améliorer à partir de demain. Et si les conditions sont réunis pour continuer, je pense que oui (je vais rester ndlr). (...) Bien sûr, j’aimerais bien rester parce que la Premier League, c’est le plus grand championnat d’Europe et même du monde donc je suis très heureux d’être ici », a lâché l’ancien coach du Napoli, encore sous contrat jusqu’en juin 2021, sur RMC Sport.